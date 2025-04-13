



İngiltere’de Rochdale Belediye Başkanları Hayır Kurumu tarafından düzenlenen Baloda Birleşik Krallıkta yaşayan Kıbrıslı Türklerin daha da etkin ve görünür olması için çalışmaların aralıksız süreceği vurgusu yapıldı.

Rochdale Belediye Başkanlarının bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Baloda konuşan organizatörlerdenCeniz Çakırgöz, “Bu gece, sadece bir kutlama değil, birlik, toplum ruhu ve daha büyük bir amaç için bir araya gelmenin gücünün bir kanıtıdır. Ben ve diğer ekip liderlerim, hayat kurtaran ve umudu yeşerten hayır kurumlarına destek olmak amacıyla bu özel etkinliği düzenlemenin ayrıcalığını yaşıyoruz” dedi.

Rochdale Belediye Başkanları Hayır Kurumu Komitesi’nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getiren Ceniz Çakırgöz, “Çabalarımla, Kıbrıs Türk topluluğunun bölgemizdeki siyasi arenada tanınması için yorulmadan çalıştım. Gururla söyleyebilirim ki, artık bizler görünüyoruz, sesimiz duyuluyor ve katkılarımız takdir ediliyor” diye konuştu.

Yaptıklarının sadece bir başlangıç olduğuna işaret eden Ceniz Çakırgöz, daha yapılacak çok iş, kurulması gereken pek çok köprü ve anlatılmayı bekleyen daha birçok hikaye bulunduğunu ifade etti. Çajırgöz, “Bugün burada, sadece bir temsilci olarak değil, aynı zamanda bir topluluğun sesi olarak duruyorum. Ve daha birçok şey başaracağımıza söz veriyorum “dedi.