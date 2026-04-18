Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen ADF Talks panelinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile birlikte çözüm iradesini sürdüren bir halk olduğunu vurguladı ve adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm hedeflediklerini söyledi.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumdaki değerlendirmelerine de atıfta bulunarak, Kıbrıs meselesinde Türkiye ile tam koordinasyon içinde hareket ettiklerini ve söylem birliği içerisinde olduklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Erhürman, bu statünün tartışmaya açık olmadığını ve siyasi eşitliğin çözümün temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Panelde kendisine yöneltilen “iki devletli çözüm” sorusuna da yanıt veren Erhürman, kavram tartışmalarının tek başına yeterli olmadığını, asıl önemli olanın içeriğin ve hakların nasıl tanımlandığı olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının tarihsel ve siyasi haklarının görmezden gelinemeyeceğini belirten Erhürman, azınlık statüsünü kabul etmeyeceklerini ve eşit siyasi özne olarak çözüm sürecinde yer almak istediklerini vurguladı.

Uluslararası temaslarına da değinen Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile yaptığı görüşmede de bu yaklaşımı detaylı şekilde aktardığını ifade etti. Siyasi eşitlik, güven artırıcı adımlar ve uzun süredir ilerlemeyen müzakere süreci konularında uluslararası aktörlere net mesajlar verdiklerini söyledi. Erhürman, yaklaşık 9 yıldır anlamlı bir müzakere sürecinin başlatılamamasının önemli bir sorun olduğunu da dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde attığı adımlara da değinen Erhürman, özellikle uluslararası anlaşmalar ve güvenlik alanında Kıbrıslı Türklerin iradesi dışında gelişen süreçlerin güveni zedelediğini ifade etti. Buna rağmen çözüm sürecine zemin hazırlamak amacıyla bazı güven artırıcı adımların sürdüğünü belirtti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanma politikalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, Ada’nın dış aktörlerin askeri varlıklarıyla daha kırılgan bir hale gelmesinin tüm taraflar açısından risk oluşturduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi olmadan adanın güvenlik dengelerinin değiştirilmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilere de değinen Erhürman, bu yapıda gözlemci üyelik elde edilmesinde Turkey’nin desteğinin kritik rol oynadığını belirtti. Uluslararası temasların süreceğini, Kıbrıslı Türklerin dünyayla bağlarını güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.