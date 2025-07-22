Adada ilk kez bir deniz papağanı görüldü.

21 Temmuz’da Gürdal Giritli tarafından halsiz bir şekilde bulunan sıra dışı kuş, yapılan incelemelerde deniz papağanı olarak tanımlandı. Ancak ne yazık ki kuş kısa sürede yaşamını yitirdi.

Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Yorgancı, hemen Yaban Hayatı Destek Hattı’nı aradı ve kuşun güvenliğini sağladı. Ardından kuş, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü yetkililerine teslim edildi.

Haberi ise Taşkent Doğa Parkı, kişisel sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, kuşun genç bir birey olduğu, vücut kondisyonunun zayıf olduğu ve biyometrik verilerinin toplandığı belirtildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nekropsi işlemi yapılacak.

Bu deniz papağanı, Kıbrıs adasında kaydedilen ilk örnek olarak kayıtlara geçti. Daha önce türün bilinen en doğu noktası 1984’te Sicilya iken, 2018 yılında İsrail’de bir bireyin görülmesi bu sınırı doğuya taşımıştı. Şimdi ise en doğudaki yeni nokta Kıbrıs oldu.