Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), öğretmenlik sınav sisteminde adalet vurgusu yaptı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılan ilkokullar için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğretmenliği sınavında 98 alan öğretmenin 110’uncu, 60 alan öğretmenin ise birinci geldiği, bu durumun ciddi bir adaletsizlik oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son tüzük değişikliklerinde adaletin sağlanmış olması memnuniyet verici olmakla beraber geçtiğimiz yıl hak kaybına uğrayan öğretmen adaylarının haklarının teslim edilmemiş olması hala bir adaletsizlik olarak karşımızda durmaktadır.” denildi.

Başarıya göre sıralamanın tüm dünyada uygulanan adaletli bir sınav yapısının gereği olduğunu hatırlatılan açıklamada; bazı sendikaların bu değişikliklere itiraz ederek öğretmen adaylarını kışkırtmasını anlamsız ve eğitim sistemimize zarar verici boyutta olduğu savunuldu.