Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, 19 Mayıs’ın çağdaş, laik ve demokratik bir geleceğin temellerinin atıldığı gün olduğunu vurguladı.

Dalkan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüyle emanet ettiği bu anlamlı gün, geleceğimizi şekillendirecek nesillere duyulan büyük inancı simgeler” dedi.

Dalkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, gençlerimiz umutla değil, gelecek kaygısıyla büyüyor. Eğitim sistemindeki sorunlar, ekonomik belirsizlikler, işsizlik ve toplumsal kutuplaşma; genç bireylerin özgür, üretken ve huzurlu bir yaşam hayalini her geçen gün daha da zorlaştırmakta. Gençliğin umudu azaldıkça, toplumun da yarına olan inancı zedelenmekte.

Oysa ki bir toplumun en büyük gücü düşünen, sorgulayan, bilimle beslenen, özgür ve aydın bireylerdir. Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen, laik ve demokratik değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, toplumsal adalet talep eden bir gençliğe ihtiyacımız vardır. Karanlık yerine aydınlığı, umutsuzluk yerine direnci, baskı yerine özgürlüğü savunacak bir gençlik.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıklı, özgür, eşit ve umut dolu bir gelecek için gençlerimin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Dalkan, “Tüm mücadelemiz gençlerimizin umut bulduğu, barış, özgürlük ve refah içinde yaşadığı bir Kıbrıs içindir.” dedi.

Dalkan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, özgürlük, aydınlık ve umut dolu yarınlara birlikte yürüyecekleri bir gelecek diledi.