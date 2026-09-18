Girne açıklarında batan Filo Jet gemisiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan şirket direktörü A.Ö., gemi kaptanı M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ. hakkında “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan hayatını kaybeden ve kayıp yolcuların yakınları, zanlılara tepki gösterdi.

Acılı aileler, hem duruşma öncesinde hem de mahkeme sonrasında yaşananlara ilişkin sitemlerini dile getirdi.

Aileler, adalet aradıklarını belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Mahkeme önünde açıklamalarda bulunan ailelerden bazıları, “Adalet arıyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bir başka aile yakını ise yaşadığı acıyı, “İki evladımın hesabını kim verecek?” sözleriyle dile getirdi.

Kaptana yönelik tepki gösteren bir aile yakını, “Kaptanın gözümün içine bakarak konuşması lazım” derken, bir diğer aile yakını ise “Hangi avukat bunları savunacak?” diyerek tepkisini ortaya koydu.