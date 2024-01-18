Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlık hakkı için mücadele veren Kimliksizler Derneği, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin 22 Ocak’ta yapacağı toplantıya katılacağını açıkladı.

Dernek temsilcilerinin çevrimiçi olarak katılacağı toplantıda, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komite üyeleri bilgilendirilerek, yaşanan ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri aktarılacak.

Toplantıda, AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB Temel Şartına, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne ve çocuk haklarına uyması için çağrıda bulunulacak.

Kimliksizler Derneği’nin talebinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere bir lütufta bulunması değil, yasalarını eşit ve ayrımcılık yapmadan uygulaması olduğunu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dilekçemizde anlattığımız gibi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık kanunlarını kendi vatandaşları arasında farklı uygulayarak ayrımcılığa neden olmaktadır ki bu da Avrupa Birliğinin temel normlarına ve sözleşmelerine aykırılık taşımaktadır.

Özellikle Avrupa Birliği Antlaşmasının 2. maddesine, 9. maddesine ve 10. maddesine; Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve Kıbrıs Cumhuriyeti açısından da bağlayıcı olan The Race Equality Directive’e (Directive 2000/43/EC); Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi ile 12 no.lu ek protokole aykırılık taşımaktadır.”

Komite üyelerinden, çocuklarına vatandaşlık alamayan Kıbrıslı Türk annelerle empati kurulmasının da isteneceği belirtildi.

Kimliksizler Derneği, bir süre önce Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’ne sunulmak üzere bir dilekçe hazırlamış ve imzaya açarak 675 kişinin imzası ile Komiteye göndermişti.

Komite tarafından kabul gören başvuru “support” seçeneği de açılarak yüzlerce kişinin desteğini almıştı.

Kimliksizler’in dilekçesi, Petitions Web Portal’da 0319/2023 numara ile halen supporta açıktır ve desteklenebilir.

Dilekçeler Komitesi, Kimliksizler’e verdiği yazılı cevapta, soruşturma başlatılmak üzere konuyu Avrupa Komisyonu’na ilettiğini bildirmiş ve Derneğin Brüksel’de yaptığı temaslar neticesinde de 22 Ocak’taki toplantıya davette bulunmuştu.