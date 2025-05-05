Kimliksizler Derneği web sitesi hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, web sayfasıyla bilgiye ulaşımın yanısıra, basına kapsamlı ve hızlı bilgi sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, derneğin amacına da yer verilerek, anne-babasından biri Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olup, çeşitli gerekçelerle kimlik verilmeyen Kıbrıslı Türklerin haklarının savunulduğu kaydedildi.

Bildiri, duyuru, eylem ve etkinliklerin yer aldığı web sayfası https://kimliksizlerdernegi.blogspot.com/ adresinden takip edilebilir.