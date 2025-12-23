Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “3 yılda yüzde 100 hizmet” başlığıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Kırok, belediyeyi devraldıklarında mali tablonun eksi 65 milyon TL olduğunu, gelinen noktada ise belediyenin artı 300 milyon TL ve proje finansman bütçesine sahip olduğunu kaydetti.

Belediyeyi devraldıkları 31 Aralık 2022 yılında belediyenin 65 milyon TL ekside olduğunu belirten Kırok, “3 yılın sonunda, 23 Aralık 2025 itibariyle bütçe 300 milyon TL artıda. Borçla devraldık, borç konuşan değil, proje yöneten bir belediye haline geldik” şeklinde konuştu. Kırok, bu başarıyı tek başına başarmadığını, tüm belediye çalışanlarının ellerini taşın altında koyduklarını, bu sayede proje finansman bütçesinin 300 milyon TL artıya geçtiğini ifade etti.