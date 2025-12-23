Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye 11. Yargı Paketi’ne ilişkin Türkiye Adalet Bakanı ile görüşme talebini iletti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifine ilişkin görüşmelerinin ardından Büyükelçilik önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek yetkilileri Büyükelçilik önünde, “Emsaller belli, karar net. Bu dava olası kasttır” ve “#isiasortakdavamız” yazılı pankartlar açtı; “İsias cinayetinin üstü örtülemez”, “6 Şubat ve deprem suçluları affedilemez” ve “Cinayetin affı olmaz” yazılı dövizler taşıdı.

Bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de Elçilik önüne giderek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek oldu.

-Karakaya

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, konuşmasına her zaman yanlarında oldukları için basın mensuplarına teşekkür ederek başladı.

6 Şubat’ta “katil bina” olarak adlandırdıkları Grand İsias’ta sevdiklerini kaybettiklerini ve üç yıldır adalet mücadelesi verdiklerini anımsatan Karakaya, pazar günü Ankara’da diğer deprem mağdurları ile birlikte “örtülü affa” karşı yapılan eyleme katıldığını aktardı.

11. Yargı Paketi’ne karşı hassasiyetlerini çeşitli makamlara ilettiklerini ancak bu düzenlemenin Komisyon’dan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildiğini anlatan Karakaya, bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Karakaya, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ile görüşmek istediklerini ve randevu taleplerini Büyükelçi’ye ilettiklerini de belirtti.

Deprem suçlularının bahse konu af kapsamı dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Karakaya, Kıbrıs halkını buna karşı ses çıkarmaya çağırdı.

Karakaya, kendilerine gösterilen ilgi ve hassasiyetten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi’ne teşekkür de etti.

-İpekçioğlu

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu’nun annesi, Pervin Aksoy İpekçioğlu ise konunun hukuki yönü ile ilgili bilgi verdi.

“Örtülü affa” itirazlarını dile getiren İpekçioğlu, 53 bin kişinin öldüğü 6 Şubat depremi ile ilgili Türkiye’den adalet beklediklerini vurguladı.

“Adalet, kanunun gereğini yerine getirmekle sağlanır.” diyen İpekçioğlu, deprem suçlularının olası kastla yargılanmasının kanunun gereği olduğunu kaydetti.

Beklentilerinin olası kast olduğunu yineleyen İpekçioğlu, “6 Şubat’ın affı değil bedel ödetmesi olur.” dedi.