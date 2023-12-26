Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok göreve gelişinin birinci yılının dolduğunu belirterek, bölge halkına sunduğu vaat olarak değil, söz olarak verdiği projeleri, ekibi ve ilgili paydaşlar ile bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini açıkladı.

“Söz verdiğim gibi parti rozeti gözetmeksizin herkese ve her kesime aynı mesafede durmanın huzuru ve rahatlığını yaşıyorum” diyen Başkan Kırok “bölge halkının refahı, beldenin güzelliği için planlayarak başladıkları projeleri 2024 yılı içerisinde bitirmeyi, diğer projeleri de aynı hızla hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Kırok, göreve geldiği bir yıl süresince azimle Belediye çatısı altında çalışarak güzel işlere imza attıkları tüm Belediye emekçilerine de teşekkürlerini iletti.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un açıklaması şu şekilde:

“Değerli Çatalköy-Esentepe bölge halkım,

25 Aralık 2022 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, sizlerin de takdiri ile seçildiğim Belediye Başkanlığı görevimde bir yılı geride bıraktım.

Kaybedenin olmayacağı ve kazananın bölge halkı olacağını söylemiştim. Sizlere vaat olarak değil söz olarak verdiğim projeleri, çalışma arkadaşlarım ve ilgili paydaşlar ile bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Söz verdiğim gibi parti rozeti gözetmeksizin herkese ve her kesme aynı mesafede durmanın huzuru ve rahatlığını yaşıyorum.

Belediye başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren, gerek seçim döneminde gerekse seçimden sonra vermiş olduğum sözleri yerine getirmek başta olmak üzere, beldemizin güzelleştirilmesi, refahının yükseltilmesi, belediye hizmetlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, sosyal yaşamın kolaylaştırılması alanlarında şeffaf ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda da planlayarak başladığımız projeleri tek tek 2024 yılı içerisinde bitirmeyi, diğer projelerimizi de aynı hızla hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bir yıldır birlikte güzel işlere imza attığımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, şube amiri mesai arkadaşlarım ve tüm belediye emekçileri; bu güzel uyum ve çalışma azminiz için sizlere de gönülden teşekkür ederim.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu görevi layıkıyla, dürüstçe, yılmadan ve yorulmadan sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”