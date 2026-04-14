Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Yenidüzen Gazetesi’ne, eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılan tazminat davasının reddedilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Serhat İncirli’nin Temmuz 2022 tarihli köşe yazıları gerekçe gösterilerek, 2023 yılında başlayan, Yenidüzen Gazetesi, Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli aleyhine açılan davanın, ifade özgürlüğüne yönelik “ağır bir saldırı niteliğinde” olduğunu savundu.

Kişmir, “Unutulmamalıdır ki; 2 ile 5 milyon TL arasında değişen fahiş tazminat talepleri ve dijital içeriklerin kaldırılması istemi, gazetecilik faaliyetlerini cezalandırmayı ve bir yayın organını susturmayı hedeflemektedir” dedi.

-“Sadece bir gazetenin değil halkın gerçekleri öğrenme hakkının, çok sesliliğin ve hukukun üstünlüğünün zaferi”

Mahkemeler tarafından verilen kararın, demokratik eleştiri hakkının “zem ve kadih” kıskacına alınamayacağını bir kez daha tescil ettiğini kaydeden Kişmir, şöyle devam etti:

“Yenidüzen’in haklı bulunması, sadece bir gazetenin değil halkın gerçekleri öğrenme hakkının, çok sesliliğin ve hukukun üstünlüğünün zaferidir. Ekonomik baskılar ve yüksek tazminat davalarıyla basını sindirmeye çalışan anlayış, bugün bir kez daha yargı duvarına çarpmıştır.”

Yenidüzen ailesini, Cenk Mutluyakalı’yı ve Serhat İncirli’yi, dik duruşlarından dolayı kutlayan Kişmir, “Kalemini halkın çıkarları için kullanan tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Gerçekler gizlenemez, özgür basın susturulamaz” ifadelerini kullandı.