Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Ankara’da düzenlenen Travel-Expo Ankara Fuarı’nda temsil ediliyor.

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, fuarda, Kıbrıs Türk turizmini temsil etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

KITSAB’dan yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen fuar, yarına kadar ziyarete açık olacak.

-Akançay

Kıbrıs Türk turizm sektörünü temsil etmek amacıyla fuarda bulunan KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, Londra’daki fuarın ardından, Ankara’daki fuara katıldığını belirterek, “Fuarlar, turizm sektörümüzün tanıtımını yapmak için özel bir öneme sahiptir ama Ankara gibi Kıbrıs Türk turizmine katkı koyan bir şehirdeki bu fuar oldukça ayrıcalıklı bir konumda” dedi.

Fuarda, kültür ve sağlık turizminin ön planda olmasının da kendileri için özel bir anlam ifade ettiğini kaydeden Akançay, KKTC’nin de, son yıllarda bu segmentlerdeki ürünlerini ön plana çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Akançay, böyle bir etkinlikte, Kıbrıs Türk turizmini temsil etmenin ise ayrıca gurur verici olduğunu ifade etti.

Travel Expo-Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl altıncı kez düzenleniyor.

200’ün üzerinde katılımcı ile 30 binden fazla ziyaretçinin katılması hedeflenen fuarda, sağlık ve kültür turizminin öne çıkması ve bu iki konuda çeşitli paneller düzenlenmesi bekleniyor.