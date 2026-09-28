UBP Milletvekili ve Meclis eski Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yaklaşan seçim sürecini ve seçim sonrasında gündeme gelebilecek olası UBP-CTP koalisyonunu değerlendirdi.

Töre, UBP ile CTP arasında özellikle Kıbrıs politikası konusunda ciddi fikir ayrılıkları bulunduğunu belirterek, iki parti arasında “doku uyuşmazlığı” olduğunu söyledi. Olası bir koalisyonda Kıbrıs politikasının en önemli ayrışma noktalarından biri olacağını ifade eden Töre, mevcut fikirsel farklılıklar nedeniyle böyle bir koalisyon için görüşme yürütülmesinin zor olacağını savundu.

Programda Yağmur Çal’ın, UBP-CTP koalisyonu seçeneğinin kamuoyunda sıkça gündeme getirildiğini ve bu ihtimalin UBP Parti Meclisi’nin gündemine taşınıp taşınmadığını sorması üzerine Töre, böyle bir konunun Parti Meclisi’nde görüşülmediğini söyledi.

Töre, “Böyle bir konunun Parti Meclisi’nde konuşulması söz konusu değil” diyerek, UBP’nin şu anda 6 Aralık seçimlerine odaklandığını belirtti. UBP’nin seçim çalışmalarını birinci parti olma hedefiyle sürdürdüğünü ifade eden Töre, hedeflerinin UBP’nin yeniden birinci parti çıkması ve ülkeyi yönetmesi olduğunu kaydetti.

Zorlu Töre, programda CTP’ye yönelik eleştirilerde de bulundu. Töre, CTP’nin devlet anlayışını sorgulayan bir yaklaşım içerisinde olduğunu ileri sürerek, geçmiş dönemlerde CTP’ye mensup bazı milletvekillerinin Cumhuriyet Bayramı ve İstiklal Marşı’na ilişkin ifadelerini gündeme getirdi.

Töre, bazı vekillerin geçmişte “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim değildir” ve “İstiklal Marşı bizim değildir” şeklinde ifadeler kullandığını öne sürerek, bu söylemlerin CTP’nin siyasi yaklaşımı açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Töre, söz konusu söylemler üzerinden CTP’ye ilişkin sert eleştirilerini sürdürürken, seçmenlerin ve kamuoyunun bu yaklaşım konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade etti.