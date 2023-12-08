Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay ile Genel Sekreter Gökalp Alpler Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinde ülkeyi temsil ediyor.

KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre 7-9 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuar süresince KITSAB ekibi Kuzey Kıbrıs tanıtımına katkıda bulunacak ve Kuzey Kıbrıs’a ilgi gösteren tur operatörleri ve sektör profesyonelleri ile yapılacak ikili görüşmelerde bölgenin turizm zenginliklerini yakından tanınması sağlanacak.

Fuarda Kıbrıs Türk turizm sektörünü temsil etmek amacıyla bulunan KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fuarlar ülke tanıtımları açısından büyük öneme sahip organizasyonlardır. Turizm sektörünün Türkiye ve KKTC için taşıdığı önem covid-19 sırasında ve sonrasında çok daha iyi anlaşılır duruma gelmiştir. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ise ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. 2023 yılında artan turist akışını daha da artırma noktasında Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yapacağımız girişim ve çalışmalar 2024 yılı için bizlere umut veriyor. Bu bilinçle fuarlara katılmak, katılımcı sektör profesyonelleri ile iş birlikleri yapmak ve ülke tanıtımı ve pazarlanmasına katkıda bulunmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Fuarda Kardeş kuruluşumuz olan TÜRSAB yetkilileri ile görüşme ve çalışmalar yaparak bölge turizminin sürdürülebilir bir noktaya gelmesi için çalışacağız. Birlik olarak böyle bir etkinlikte Kıbrıs Türk turizmini temsil etmek ise ayrıca gurur vericidir”

Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, bu yıl on yedinci kez düzenleniyor. Birçok sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirmeye ve sektörel fırsatlar sunmaya devam edecek olan fuara 600’ün üzerinde katılımcı ile 35 binden fazla ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.