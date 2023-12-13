Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek, İsrail’in, Filistin halkına yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirterek, evrensel hukuk ve insan haklarına uyumlu iki devletli çözümün desteklenmesini istedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kızılyürek, Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Avrupalıların tarihi bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, hem Yahudilere hem de Filistin halkına karşı büyük bir sorumluluk taşıdıklarını kaydetti.

Antisemitizmin esasen bir Avrupa hastalığı olduğunun asla unutulmaması gerektiğini belirten Kızılyürek, Yahudilerin yüzyıllar boyunca hor görüldüğünü, aşağılandığını ve nihayetinde kitlesel olarak imha edildiğini ifade etti. Niyazi Kızılyürek, “Diğer yandan Batı dünyası Arapları da mağdur etmiştir” dedi.

İsrail-Filistin çatışmasının kökenlerini Batılı güçlerin tarihsel sömürgeci politikalarına bağlayan Kızılyürek, “Dolayısıyla bugün etik bir yükümlülüğümüz ve siyasi bir sorumluluğumuz var” ifadesini kullandı.

İsrail’in, Filistin halkına yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini vurgulayan Kızılyürek, evrensel hukuk ve insan haklarına uyumlu iki devletli çözümün desteklenmesini de istedi.

Yahudiler için bir vatan oluşturmanın, Filistinlileri zorla yerlerinden etmekle aynı şey olmadığını ifade eden Kızılyürek, “Nobel ödüllü İsrailli yazar Amos Oz’un da defalarca vurguladığı gibi, iki devletli çözüm İsrail’in ve Yahudilerin de menfaatinedir. Gelin bu krizi tarihi bir fırsata dönüştürelim ve bölgede kalıcı barışın önünü açalım” dedi.