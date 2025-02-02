Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği(KKNÜB), narenciyenin ihraç edilebilmesi için Hükümete desteği arttırma çağrısında bulundu.

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KKNÜB Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, “İhracatta  sıkıntılar  var.  Hükümet  bu  sıkıntıları  aşmak  için  hem  ihracata  hem de  üreticiye  desteğini  geçen  yıla  oranla  artırıp  ton başına  en az  6 TL  verip  ihracatın  önünün  açması  gerekir” dedi.  

Akçın ayrıca üreticinin, Cypfruvex’in  Greyfrut, limon  ve  Mandora  fiyatlarını  açıklanmasını beklediğini kaydetti.

Rekoltenin 2023-2024 sezonuna göre, bazı  bölgelerde  yüzde 20-30  arası  daha  düşük  olmasına  rağmen  kalite  açısından çok  daha  iyi  olduğunu kaydeden Akçın, “İçinde  bulunduğumuz  bu  yılda  ihracatta  bazı  sıkıntılar  olmasına  rağmen  birçok  sorun  çözülmüş  ve  ihracatın  önü  nispeten  açılmış  durumdadır, ancak  ihracat piyasasında  durgunluk var” dedi.

   

Cypfruvex’in konsantreye gidecek Greyfrut ve limon için fiyat açıklamadan hasadı tamamladığını belirten Akçın, bin 500 ton  civarında Greyfrut , bin 200 ton da  limon  hasadı yapıldığını, şimdi de Cypfruvex’in fiyat  açıklamadan, konsantrede kullanmak üzere Mandora hasadına başladığını belirtti.

    

Bakımsız bahçelerden hasat edilecek Mandora’nın konsantre, bakımlı bahçelerden hasat edilecek ürünün de ihracat  için  paketlenmesi gerektiğini ifade eden Akçın, “Mandora  şimdiden  bazı  bölgelerde  dökülmeye  başlamış  durumda.  Onun için  süratle  kesilmeye  başlanıp  paketlenmesi  gerekir,  aksi  takdirde  dökülmeden  dolayı  milli  servet  heba  olacaktır” dedi.