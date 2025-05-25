KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği, dün “doğal afet esnasında mental dayanıklılık” konusunda seminer düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Grand Sapphire Otel’de yer alan etkinlikte, Dr. İsmail Dut doğal afetler sırasında karşılaşılan psikolojik baskılarla başa çıkma, stresle mücadele ve zihinsel dayanıklılığı artırma konularında bilgi verdi.

Dut, afet anlarında bireylerin zihinsel gücünü koruyabilmesinin hem hayatta kalma becerileri hem de toplumsal dayanışma açısından kritik bir unsur olduğunu belirtti.