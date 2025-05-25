Polis, ülke genelinde dün üç arazi yangını meydana geldiğini belirtti.

Polis bültenine göre, dün 12.30 sırlarında, Mehmetçik-Yedikonuk arasındaki bir arazide çıkan yangında 3 dönümlük anız yandı. Yangın itfaiye ve bölgeden bazı kişilerin traktörlerle müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının M.E.’nin biçerdöverle buğday biçerken, araçtan atılan kıvılcımların ekinleri tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

-Tuzla

Tuzla’da dün, 11.00 sıralarında çıkan arazi yangınında 5 dönümdeki arpa yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili 71 yaşındaki Ö.Y. tutuklandı.

-Yıldırım

Yıldırım köyünde dün 13.00 sıralarında Orkide Sokak mevkiinde 2.5 dönüm kırsal kesim arazisinde çıkan yangında arazideki kuru otlar, bir ilaçlama makinesi, 3 kamyon lastiği ve 2 plastik 1 tonluk su deposu yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Pınarlı

Pınarlı köyü Dülgerler sokakta kerpiçten yapılmış yardımcı odada dün 11.30'da çıkan yangında, 10 adet mertek, 2 ahşap kalas, 4 sunta tahta, 5 palet tahta ve yaklaşık 50 kiremit zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Araç yangını

Lefkoşa Girne anayolunda dün 15.00 sıralarında, Erkan Canlıer’in kullanımındaki, seyir halindeki VR 718 plakalı kamyonet, aracın kasasındaki kimyasal havuz malzemelerinin sızarak sıcak egzoza temas etmesi sonucu alevlendi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, aracın arka kasası içerisinde bulunan muhtelif havuz malzemeleri, 100 metre elektrik kablosu ve araç kasasının sağ iç bölümü zarar gördü.

-İkamet izinsiz 2 kişi tespit edildi

Polis denetimlerinde dün ikamet izni olmayan 2 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

-Yüksekten düşen bir kişi yaralandı

İskele’de bugün 00.00 sıralarında, Yunus Emre Horan (E-25) 4.2 metre yükseklikteki balkondan yere düştü.

Düşüş nedeni henüz tespit edilemedi. Yaralanan şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlı Devlet Hastanesi’nde Plastik Cerrahi Servisinde müşahede altında tutuluyor.