KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 22 Şubat 2025 Cumartesi günü KKTC MOK’un Mali ve Seçimli Genel Kurulu yapılacaktır.

Genel Kurul’da; KKTC MOK’un 2024 yılı üyelik yükümlülüklerini yerine getiren olimpik branş federasyonları ile bireysel üyeleri oy kullanacaktır.

Tüzük gereği KKTC MOK Başkanlığı’na aday olmak isteyenlerin, seçim tarihinden 48 saat öncesine kadar KKTC MOK Genel Sekreterliğine başvurma hakları vardı.

Ancak belirlenen süre zarfında, oy hakkı bulunan ve üyelik yükümlülüklerini güncel olarak yerine getiren herhangi bir adaylık başvurusu gerçekleşmedi.

Yarın yapılacak olan Mali ve Seçimli Genel Kurulda, başkan adayı olmayacağı için seçimin 15 gün sonraya ertelenmesi bekleniyor.

KKTC MOK GENEL KURULU

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısı 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 11:00’da Girne Öğretmenevi’nde yapılacaktır.

GÜNDEM:

1. Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz İçin Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2. Gündemin Okunması,

3. Başkanın Açılış Konuşması,

4. Divanın Oluşturulması,

5. 2024 Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması,

6. 2024 Mali Raporun Okunması ve Oylanması,

7. Başkanlık Seçimi,

8. Dilek ve Temenniler,

9. Kapanış;