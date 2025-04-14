Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi İzlem Ercantan, ülkemizi uluslararası arenada gururlandırdı.

Genç sporcumuz, Malta’da düzenlenen dövüş sporları müsabakalarında KKTC bayrağı altında mücadele ederek, Kick Light branşında Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Ercantan, turnuvada sergilediği üstün performansla hem antrenörlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Ülkemizi başarıyla temsil eden İzlem Ercantan’ın bu derecesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genç sporcularının uluslararası alanda da adından söz ettirebileceğinin bir göstergesi oldu.

Başarılarıyla ilham veren Ercantan, hem ailesine hem de eğitim aldığı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne büyük bir gurur yaşattı.