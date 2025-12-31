Sürüş ehliyeti uygulamalarının uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı heyetleri bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi toplantı salonunda iki gün süren toplantılarda, ülkede daha çağdaş bir ehliyet sınav sistemine geçilmesi ve Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumlu sürüş ehliyeti uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantılar kapsamında, teorik ehliyet sınav sisteminin sözlüden yazılıya geçirilmesine; e-sınavlarda kullanılacak tüm eğitim dokümanları ile soru bankalarının ülke trafiğine uyumlu ve sekiz ayrı dilde hazırlanmasına; Avrupa ve dünya standartlarıyla uyumlu ehliyet basımına geçilmesi için gerekli tüm altyapının iş birliği içerisinde tamamlanmasına karar verildi.

Öte yandan, iş makinesi kullananların mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla, Trafik Kazalarını Önleme Derneği iş birliğinde faaliyet gösteren Trafik Eğitim Parkı’nın bu alanda hizmet vermesi ve eğitmenlerin kurslara tabi tutulması kararlaştırıldı. Şoför okullarında görev yapan eğitmenler ile sürüş ehliyeti müfettişlerine yeni uygulamalara ilişkin uzmanlar tarafından eğitim verilmesi de kararlaştırılan çalışmalar arasında yer aldı.

Söz konusu uygulamaların, ileriki günlerde iki ülke arasında imzalanacak bir protokol çerçevesinde yürütülmesine karar verildi.

Toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ve beraberindeki heyet ile T.C. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ersin Karaman ve heyetleri katıldı. Heyetlere ayrıca KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Tekin ve T.C. Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Nihat Polat ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.