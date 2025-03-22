Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birlikleri Konseyi dördüncü toplantısı ve uluslararası değerleme konferansı Özbekistan’ın Taşkent şehrinde yapıldı. Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanısıra, gözlemci olarak KKTC’den Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği, Türkmenistan ve ayrıca davetli olarak Gürcistan temsilcileri de hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, konferansta; kamulaştırma, otel değerleme usülleri, günümüzde ön plana çıkmaya başlayan otomatik değerleme sistemleri, tarihi bina değerlemeleri yanısıra Kuzey Kıbrıs Gayrimenluk Değerleme Uzmanları Birliğini temsilen başkan Kutay Ramiz de uluslararası değerleme standartları ve uygulamaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.