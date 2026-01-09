Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen ve ülkede büyük bir infiale neden olan "kurşunlama" olayıyla ilgili tutuklanan 16 yaşındaki genç zanlı A.K. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen Burak Akdağ mahkemeye çıkarıldı.

"Taamüden Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan 16 yaşındaki A.K. ile "Azmettirme" suçundan tutuklanan zanlı Burak Akdağ'ın 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görülen davada İddia Makamı adına Savcı Behrat Mavioğlu ile savunma avukatları Süleyman Sönmezkan ve Melih İlktuğ da hazır bulundu.

5 EL ATEŞ ETTİ

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal, olayla ilgili olguları anlattı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Turgal, olayın 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 10.21'de meydana geldiğini söyledi.

Polis, 16 yaşındaki genç zanlının motosikletiyle Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde işletmeciliğini Halit Uluhan'ın yaptığı Uluhan Oto Galeri isimli işletmenin önünde giderek motosikletinden indikten sonra işletmenin önünde giderek 5 el ateş ettiğini ve oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ı vurarak yaraladığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının güvenlik kameralarından tespit edildiğinini anlatan Polis Memuru Turgal, zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

EMARELER TOPLANDI

Polis, zanlının olayda kullandığı motosiklet ile tasarrufunda bulunan 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 15 adet canlı merminin de emare alındığını söyledi.

Polis, 16 yaşındaki genç zanlının tutukluluk süresi içerisinde kendisini azmettirenin zanlı Burak Akdağ olduğunu söylediğini, bu nedenle soruşturma kapsamında Burak Akdağ'ın tutuklandığını kaydetti.

BURAK AKDAĞ'IN EVİ DE OFİSİ DE ARANDI

Zanlı Burak Akdağ'ın Gazimağusa bölgesinde ofis olarak kullandığı iş yeri ile evinde arama yapıldığını belirten polis, 1 adet bilgisayar ile cep telefonunun emare zapt edildiğini dile getirdi.

Polis, her iki zanlının da kan ve parmak izi örneklerinin alındığını belirtti.

Ayrıca polis, zanlı Burak Akdağ'ın olayla ilgili yazılı ifade vermediğini, sadece sözlü beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Burak Akdağ'dan alınan cep telefonunun PGM DATA İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini, 16 yaşındaki genç zanlının ise verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini kaydetti. Polis ayrıca, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerin de olduğunu ekledi.

Meselenin Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren çok ciddi bir suç olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.



AİLESİ TÜRKİYE'DE TEHDİT EDİLMİŞ

16 yaşındaki genç zanlının avukatı Süleyman Sönmezkan, tahkikatı yürüten polisi istintak etti.

Avukat Sönmezkan, 16 yaşındaki müvekkilinin bu suçu para karşılığında değil, Türkiye'deki ailesinin tehdit edilmesi nedeniyle işlediğini savundu. Buna cevaben polis, zanlının hem tehdit edilmesi sebebiyle hem de para karşılığı yaptığını söyledi.

BACAĞINDAN VURMUŞ, ÖLDÜRME KASTI YOKMUŞ

Avukat Süleyman Sönmezkan, müvekkilinin müştekileri bacağından vurduğunu, "öldürme kastının" olmadığını ileri sürdü.

Zanlı Burak Akdağ'ı temsilen Avukat Melih İlktuğ da polisi istintak etti.

Avukat İlktuğ'un "azmettirmekle" suçlanan müvekkilinin 16 yaşındaki genç saldırganla herhangi bir iletişiminin olup olmadığını sorusuna yanıt veren polis, araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

16 yaşındaki genç saldırganın kendisini azmettirenin müvekkili olduğunu söylediğine dikkat çeken Avukat İlktuğ, müvekkilinin hayatı boyunca söz konusu genci uzaktan ve yakından tanımadığını savundu.

Savcı Behrat Mavioğlu ise olayın çok ciddi olduğuna dikkat çekerek zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi talebi uygun bularak istenilen süreyi verdi.