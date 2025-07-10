Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerinin Azerbaycan’da daha etkin tanıtılması ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Hasan Kılıç, Hedef Eğitim Kurumları Genel Başkanı Şamil Sadık ve beraberindeki heyet katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, KKTC üniversitelerinin Azerbaycan’da düzenleyeceği yükseköğretim tanıtım fuarları ile Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ iş birliğinde Azerbaycan’da tanıtım ofislerinin açılması ile Azerbaycan’daki genç nüfusa yönelik tanıtım stratejileri ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda, KKTC üniversitelerinin Azerbaycan’da daha etkin şekilde temsil edilmesini sağlamak ve Azerbaycanlı gençlerle KKTC’li gençlerin kültürel ve eğitim alanında yakınlaşmasını desteklemek amacıyla yol haritası oluşturuldu.

- Çavuşoğlu: "Azerbaycan ile aramızda köklü kardeşlik bağları var"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Azerbaycan ile aramızda köklü kardeşlik bağları var. Bu bağı eğitim alanında da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitelerimizin Azerbaycan’da tanıtımı, hem öğrenci akışını artıracak hem de kültürel ve akademik iş birliklerini pekiştirecektir.” ifadelerini kullandı.