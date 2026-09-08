Sağlık Bakanlığı, KKTC’de 3 hastada Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran iki hastanın hastaneye yatırıldığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda her iki hastanın da Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bugün itibarıyla her iki hastanın da genel durumunun düne göre daha iyi seyrettiği ifade edilen açıklamada, hastaların şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan herhangi bir şikâyeti bulunmayan bir kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Söz konusu kişinin şu anda herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, tüm hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu.

BATI NİL ATEŞİ NEDİR?

Bakanlığın yayımladığı bilgilendirme notunda, Batı Nil Ateşi’nin Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın etkeninin Batı Nil Virüsü olduğu ve virüsün doğada temel olarak vahşi kuşlar ile sivrisinekler arasındaki döngüde varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

İnsanlar ve atların bu döngüde “son konak” olarak kabul edildiği kaydedilen bilgilendirmede, virüs bulaşmış bir insanın kanında başka bir sivrisineğe enfeksiyonu aktaracak kadar yüksek miktarda virüs taşımadığı, dolayısıyla hastalıklı insandan sivrisineğe, oradan da başka bir insana doğrudan bir yayılım döngüsünün oluşmadığı belirtildi.

VAKALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA BELİRTİ GÖRÜNMÜYOR

Batı Nil Virüsü bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir hastalık belirtisi veya bulgusu görülmediği bildirildi.

Geri kalan yüzde 20’lik hasta grubunda ise genellikle 3 ila 10 gün süren, grip benzeri şikâyetlerle seyreden bir klinik tablo gelişebildiği belirtildi.

Batı Nil Ateşi’nde en sık görülen belirtiler şöyle sıralandı:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Halsizlik ve bitkinlik

Kas ve eklem ağrıları

Kusma

Vücutta döküntü

Şişmiş lenf bezleri

AĞIR VAKALARDA BEYİN VE BEYİN ZARLARI ETKİLENEBİLİYOR

Virüsü alan kişilerin yüzde 1’inden daha azında hastalığın “nöroinvazif” adı verilen ağır formunun gelişebildiği belirtildi.

Bu durumda virüsün merkezi sinir sistemine ulaşarak ensefalit, yani beyin iltihabı veya menenjit, yani beyin zarı iltihabı gibi hayati risk taşıyan ağır tablolara yol açabileceği kaydedildi.

Hastalığın ağır formunun özellikle yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görüldüğü ifade edildi.

AŞI VE DOĞRUDAN ETKİLİ İLAÇ BULUNMUYOR

Bakanlığın bilgilendirmesinde, Batı Nil Ateşi’ne karşı insanlar için geliştirilmiş bir aşının veya virüse doğrudan etki gösteren bir ilacın bulunmadığı belirtildi.

Hastalığın tedavisinde destek tedavisinin uygulandığı kaydedilirken, hastalıktan korunmanın en etkili yolunun sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Ateşi’nden korunmak amacıyla şu önlemlerin alınmasını önerdi: