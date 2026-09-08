Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Batı Nil Virüsü’ne karşı sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda kontrol ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında sivrisineklerin üreme alanları tespit edilerek larva oluşumunun önlenmesine yönelik müdahaleler yapılıyor. Dere yatakları, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynakları düzenli olarak kontrol ediliyor.

Yedi ekiple dönüşümlü olarak ilaçlama yapılarak, yaz aylarında 10 binin üzerinde, kış aylarında ise 20 binin üzerinde kaynakta mücadele yürütülüyor.

LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray, ekiplerin su dolu kaplar, kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, Haspolat Arıtma Tesisi çevresindeki havuzlar ile gölet ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-Harmancı: “Mücadele hepimizin ortak sorumluluğu”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Batı Nil Virüsü konusunda belediye olarak gerekli yöntemlerle mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, özellikle Lefkoşa’nın sınıra yakın bölgelerinde önlemleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Harmancı, Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını, sivrisineklerin sınır tanımadığını belirterek, mücadelenin tüm kesimlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

- “Sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldıralım”

LTB, çalışmalara yurttaşların da katkı koyabileceğini belirterek, ev ve iş yerlerinin çevresinde sivrisineklerin üremesine uygun alan bırakılmaması çağrısı yaptı.

LTB, özellikle eski lastikler, boş saksılar, kova ve bidonlar, bahçe sulama kapları, hayvanların su kapları, el arabaları, süs havuzları, açık variller, mazgallar, yağmur olukları ve iniş boruları, klima suyu birikintileri, su depoları ve plastik çocuk havuzlarının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.