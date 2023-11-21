KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 73 trafik kazasında 29 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 13-19 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 73 trafik kazasının 21’i yaralanmayla ve 52’si hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 29 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (14), yakın takip (12) ve diğer etkenler (9) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 4 milyon 940 bin 150 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 22, Gazimağusa 20, Girne 18, Güzelyurt 4, İskele 9”

-“Trafik kontrollerinde 2 bin 184 araç sürücüsü rapor edildi”

KKTC’de 13-19 Kasım tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 11 bin 514 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 2 bin 184 araç sürücüsü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 800 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 46 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 102 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 56 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 146 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 68 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 104 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 33 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 4 ) ve 758 diğer trafik suçları."

Toplam 158 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı”