Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular, TC Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası’nda KKTC’yi temsil etti.

Geleneksel Okçuluk Eğitmeni Emin Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre, KKTC’li okçular, 43 ülkeden 710 sporcunun katıldığı Fetih Kupası’nda sportif performans sergiledi.

KKTC Geleneksel Okçuluk Komitesi ve Mutlu Yarınlar Spor Derneği'nin öncülüğünde KKTC’den seçilen sporcular adına Geleneksel Okçuluk Eğitmeni Emin Yazıcı, Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'e ve İstanbul Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'a Kıbrıs Hatırası olarak hediye takdim etti.

Eğitmen Emin Yazıcı, "KKTC'den kupaya katılarak hem sporcularımızın tecrübe kazanmasını hem Türk spor camiasıyla kaynaşmalarını hem de Dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla yarışmanın heyecanını tatmalarını hedefledik. Sporcularımızın gösterdiği performans bizleri gururlandırdı. Bu organizasyonun düzenlenmesinde Başta TC Cumhurbaşkanlığı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Mutlu Yarınlar Spor Derneği Başkanı Ömer Suiçmez de "Bizler bu yarışmaya katılarak KKTC’nin spor alanındaki gelişimini bir kez daha gözler önüne serdik… Düzenlenecek diğer organizasyonlarda bizlerin devlet büyüklerimiz tarafından daha fazla desteklenmesi ve sporcularımızın önünün açılmasını ümit ediyoruz” dedi.