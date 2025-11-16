Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü İzmir’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu’nun ev sahipliğindeki resepsiyon Wyndham Grand Özdilek Oteli’nde yapıldı.

Resepsiyona İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, YÖDAK eski Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, askeri erkan, kurumlardan temsilciler, fahri konsoloslar, davetliler ve İzmir’de yaşayan KKTC vatandaşları katıldı.

Gürcistan ve Hırvatistan’da meydana gelen uçak kazalarında hayatını kaybeden şehitler nedeniyle program bu yıl daha sade bir tebrik töreniyle yapıldı.

-Davulcu

KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, törendeki konuşmasında kuruluşundan bu yana KKTC’nin gösterdiği ilerlemeye işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, halkının azmi, disiplini ve çalışkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteği sayesinde güçlü bir devlet yapısına; batılı ülkelerin dahi gıpta ettiği köklü bir demokrasi kültürüne kavuşmuştur” dedi.

KKTC’nin, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine bağlı, gençlerini çağdaş eğitim kurumlarında geleceğe hazırlayan bir ülke olduğunu belirten Davulcu, Kıbrıs Türk halkının uygulanan izolasyonlara rağmen turizm, yükseköğrenim, tarım ve hizmet sektörlerinde elde ettiği başarılara işaret etti.

Davulcu, Türkiye’nin her dönemde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için kararlılıkla çaba gösterdiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkı için en güçlü teminat olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Davulcu, Türkiye’nin varlığı ve gücünün her zaman kendileri için onur kaynağı olduğunu ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Başkonsolos Davulcu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrılara da işaret ederek, “Bu çağrılar bizler için çok kıymetlidir” dedi.