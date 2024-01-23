Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ile Gelsin Şti iş birliğinde kurulan KKTC’nin ilk 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi için ön kayıtlar başladı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aktivite merkezi, hafta içi her gün 09.00-1230 saatleri arasında hizmet verecek.

Merkezde verilecek hizmetler şöyle:

“Haftalık diyetisyen takibi, fizyoterapist eşliğinde çeşitli fiziksel egzersizler, el-göz-hafızayı destekleyen oyunlar, psikoeğitimler, sanal gerçeklik gözlüklerinin çok amaçlı kullanımı (sanal geziler, hafızayı ve el-göz koordinasyonunu destekleyen oyunlar), düzenli aralıklarla yaşam kalitesi anketleri ve hafıza testleri, atıştırmalıklar ve içecekler”

Tanıtım günü yakında ilan edilecek merkeze ön kayıt için doldurulması gereken forma

https://forms.gle/vbyG2xKNkjtvACVY6 adresinden ulaşılabilir.

Daha detaylı bilgi 0548 889 5005 / 0548 840 2353 telefonlardan (whatsup-GSM) elde edilebilir.