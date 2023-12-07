Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye, 26'sı çocuk 114 hasta ile 86 refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını, 2 hastanın ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Koca, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'den yeni hasta transferi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, şunları söyledi:

"Şu ana kadar ülkemize 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında, iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor."

Bundan sonraki süreçte İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini bildiren Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

- "20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor"

İsrail ve Mısır sağlık bakanlarıyla görüştüğünü ve bu konuda mutabık kaldıklarını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak."

Koca, Filistin'de bir çocuğun, tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrısının hatırlatılması üzerine, "Bir değil, iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtlarken hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum."