2024-2025 öğretim yılı Kolejlere Giriş Sınavı’nın (KGS) ikinci aşaması olan KGS-2, yarın ülke genelinde sekiz merkezde gerçekleştirilecek.

Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde, iki oturum halinde düzenlenecek sınavın ilk oturumu saat 09.00’da başlayacak ve 10.30’da sona erecek; ikinci oturum ise 11.00 - 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınav sonuçlarına göre toplam 670 öğrenci, 2025 - 2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, çoktan seçmeli sınav formatındaki Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik testlerinden oluşan sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 258 öğrencinin katılması bekleniyor.

-Sonuçlar aynı gün akşam saatlerinde açıklanacak

Cevap kağıtlarının optik okuyucularla değerlendirileceği sınavın sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması hedefleniyor.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1), 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler, her iki sınavdan elde ettikleri puanların (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) ortalamasıyla oluşacak Kolej Giriş puanına göre sıralanacak.

Sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın www.mebnet.net adresinden erişime açılacak.

-Öğrenciler sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor

Yarınki sınav öncesinde öğrenci ve velilere çeşitli hatırlatma ve tavsiyelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini vurgularken, olası trafik ve park sorunlarına karşı sınav merkezlerinde en az 30 dakika önce hazır bulunmalarının önemine dikkat çekti.

- Velilere moral ve destek çağrısı

Sınav sabahı dengeli bir kahvaltı yapılması ve yeterli uyku alınmasının başarıyı olumlu etkileyebileceğine dikkat çeken Bakanlık, velilere ise çocuklarına moral verici ve destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri çağrısında bulundu.

-Sınav süresince cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazlar yasak

Sınav süresince cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazların kullanımının yasak olduğu, öğrencilerin sınav görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiği hatırlatıldı.

- Soruları dikkatli okuyun, zamanı iyi yönetin

Öğrencilere, soruları dikkatle okumaları, zamanı verimli kullanmaları ve bildikleri sorulardan başlamaları önerildi. Bakanlık, bu sınavın öğrencilerin bilgi düzeyini ölçen bir değerlendirme süreci olduğunu, ancak tek belirleyici olmadığını vurguladı.