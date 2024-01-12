Posta Dairesi Müdürlüğü, koli ve tahlil laboratuvarlarının kan örnekleri kabul işlemlerinin 1 Şubat'tan itibaren sadece Lefkoşa Küçük Kaymaklı Posta Şubesi’nden kabul edileceğini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Merkez ve Küçük Kaymaklı Posta Şubesinden kabul edilen kolilerin özellikle Lefkoşa Merkez Posta Şubesi'nde park sorunu olmasından dolayı vatandaşın daha kolay ulaşabileceği Küçük Kaymaklı Posta Şubesi’nden hizmet vermesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, koli kabullerinin ve tüm tahlil laboratuvarlarının kan örnekleri kabul işlemlerinin gelecek aydan itibaren sadece Lefkoşa Küçük Kaymaklı Posta Şubesi’nden kabul edileceği ve Lefkoşa Merkez Posta Şubesinden herhangi bir koli kabulünün ve kan örneği kabulünün yapılmayacağı ifade edildi.