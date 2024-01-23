Rum Dışişleri Bakanı Kostantinos Kombos, Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Konseyi toplantısına katıldı.

Fileleftheros gazetesi, toplantıda Orta Doğu’daki gelişmeler ve Ermenistan-Azerbaycan konularının ele alındığını yazdı.

Gazete, Kombos’un toplantı çerçevesinde yaptığı görüşmelerde, Gazze’ye yönelik insani yardımların hemen ulaştırılmasının önemine dikkat çektiğini ve Güney Kıbrıs’ın bu konuda katkı sağlamaya hazır olduğunu yinelediğini aktardı.

Kombos ayrıca, deniz yoluyla insani yardımın hala kayda değer bir seçenek olduğu iddiasında da bulundu.

Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya desteğini ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasındaki taahhütlerini vurgulayan Kombos, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarını da desteklediklerini ifade etti.

Habere göre Kombos, zirve çerçevesinde bugünde çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.