Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Brüksel’de dün gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi toplantısında muhataplarını, kısa süre önce Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaret konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Kombos’un kısa süre önce Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin dünkü toplantının referans noktasını teşkil ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Avrupalı muhataplarını Suriye’deki geçici hükümetle geçen cuma günü gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Kombos’un Suriye’de sorunsuz ve kapsayıcı bir politik geçiş olması gerektiğini yinelediğini yazan gazete, Kombos’un AB’nin Suriye aleyhinde bazı ekonomik alanlarda uyguladığı yaptırımların askıya alınmasına Rum kesiminin kademeli ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla onay verdiğine atıfta bulunduğunu da kaydetti.

Kombos’un söz konusu toplantıda AB dışişleri bakanlarını Suriye’deki geçici lider Ahmed al-Sharaa ve Dışişleri Bakanı Asaad Hassan al-Shaibani’yle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini yazan gazete, Kombos’un Suriye’de sorunsuz ve kapsayıcı bir politik geçiş olması gerektiğini yineleyerek, Suriye’deki istikrarın geniş bölgedeki istikrar ve güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladığını iletti.

AB Dışişleri Bakanları konseyi toplantısının gündeminde savaşın başlamasının üçüncü yıldönümü dolayısıyla Rusya’nın Ukrayna aleyhinde devam eden saldırganlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler ve Gürcistan’daki durumun bulunduğu da belirtildi.

Ukrayna’yla ilgili istişareler esnasında Rusya aleyhindeki 16’ıncı yaptırımlar paketinin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti de ortaya koyan Kombos, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini de yineledi.

Kombos’un toplantının hemen ardından 13’üncü AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısına katıldığını da yazan gazete, Kombos’un bugün ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ve AB Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yla ikili görüşmelerde bulunmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanlığı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yanı sıra uluslararası hukuk uyarınca Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ilişkin çabalara yönelik desteğini yineledi.