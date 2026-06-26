Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yeniden inşasıyla ilgili yürütme kurulunun 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek toplantısında “organizatör veya organizatör ortağı olmadıklarını, toplantıya da katılmayacaklarını” açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre Kombos, haftalık basını bilgilendirme toplantısında Güney Kıbrıs’ın ilgili toplantıdaki rolünü açıkladı. Güney Kıbrıs’ın, toplantı için, Kıbrıs’ın, Barış Kurulu’nun Gazze’nin yeniden inşasıyla ilgili yürütme kurul tarafından seçildiğini söyleyen Kombos “Kıbrıs’ın bütün dahili budur.” dedi.

Kombos, “meselenin, gerçekte örtüşmeyen bir yöne evrildiğini” belirterek “toplantıyı organize etmiyoruz, organizasyon ortağı değiliz ve bu görüşmelere katılmıyoruz. Bunlar, söz konusu kurulun iç süreçleriyle ilgili.” dedi.

Bu inisiyatifin organizatörlere ait olduğuna işaret eden Kombos, Barış Kurulu’nun bazı üyeleriyle tanışık olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta olacakları süre içerinde bu üyelerle, Rum yönetiminin sunduğu insani meseleler ve Gazze’nin yeniden inşasıyla ilgili önerileri ele almak üzere görüşeceğini açıkladı.

Konstantinos Kombos Güney Kıbrıs’ın “dahilinin de, önerilerinin de BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı çerçevesi içerisinde olduğunun altını çizdi.

Gazete Barış Kurulu’nun şaşalı kuruluşunun ardından, İran ABD-İsrail savaşı nedeniyle, gerek finans gerek bazı projelerin uygulanması açısından işlerin olması gerektiği gibi yürümediğini hatırlattı ve Kombos’un, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşecek toplantıda bu meselelerin yeniden ele alınacak olmasını olumlu bulduğuna işaret etti.

Habere göre Kombos “ana sonuç, yeniden bir diyalog ve Gazze için diyalog başlıyor olmasıdır. Planla ilgili siyasi ilerleme olması ve sahada, işlerin yürümesine yardımcı olacak verilerin olması önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın katkısına da değinen Kombos, Gazze’ye denizden insani yardım ulaştırılmaya devam edildiğini, kısa süre önce tıbbi teçhizat vb. yardımı gönderildiğini, yeni yüklemenin de hazır olduğunu ancak İsrail’de gümrükle ilgili bazı meselelerin çözülmesinin beklendiğini söyledi.

Rum Haber Ajansı ise Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in, Kombos’la aynı frekanstaki açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Gazze planına 8 öneri sunduğunu hatırlattı ve Güney Kıbrıs’ın bu plana aktif katılımının “ancak Gazze’nin yeniden inşası başladığında olabileceğini” söylediğini aktardı.