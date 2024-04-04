Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

Koopspor: Refet (11), Hakan (5), Emir, Alpay (6), Bosey (31), Halil (13), Özer, Kercem (7)

Ceasar L, G. Birliği: Price (13), Can, Halil (2), Mert (6), Hasan Debeş (3), Attila (20), Aykut (4), Hasan Kasap (4), Chi (22)

İlk periyod: 20-20

İlk yarı: 40-33

3.periyot: 60-49

EXtend Erkekler Ligi’nin önemli maçında son şampiyon Koopspor, Ertan Azer Turnuvası’nd farklı mağlup olduğu Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 73-64 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Koopspor yeni ABD’li oyuncusu Bosey’nin basketleri başladı ilk periyot 20-20 tanamlandi.

İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Koopspor devreyi 40-33 önde bitirdi.

İkinci yarıda da iyi oynayan Koopspor kontrolü elde tutarak üçüncü ğeriyodu 60-49 maçı da 73-64 kazandı.

Koopspoor’da yeni transfer Bosey 31 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 33 verimlilik ile maçın yıldızı oldu.