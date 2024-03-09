Basketbol Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde bugün oynanan maçta Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 81-57 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti. Gençler Birliği güçlü rakibine kafa tuttu. Koop devreyi 39-37 önde bitirdi.

İkinci yarıda Kooospor son bölümde ağırlığını koyarak farkı açtı ve maçı da 81-57 kazandı.