Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Koopbank yetkilileri ile birlikte Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğini ziyaret ederek Koopbank’ın öz sermayesi ile alınan bir adet engelli aracı dernek bünyesinde kullanılmak üzere hibe etti.

Araba teslim töreninde Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Bakanlık Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman eşlik etti.

Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha önceden başlattıkları bazı çalışmalar olduğunu dile getirerek, gelecek dönemde engelliler için birçok proje olduğunu söyledi.

Şimdi de engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için Koopbank’ın öz kaynakları ile bir aracı teslim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ataoğlu, bu projede emeği geçen Koopbank yetkililerine ve personeline de teşekkürlerini sundu.

Ataoğlu, engelsiz turizm başlığı altında tüm plajlar ve otellerde engellilerin daha rahat tatil yapabilmeleri, daha kolay denize

ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmanın genişletileceğini de ifade ederek, her bireyin eşit şartlar altında yaşam hakkı olduğunu bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

YERLİ

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ise yaptığı konuşmada Koopbank olarak ülkemizde engellerin yaratılmaması ve var olan engellerin de aşılması konusunda ciddi uğraş gösterdiklerini ifade etti.

“Banka olarak engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerle eşit şartlara ve haklara sahip olması için bedensel engelli müşterilerimizin hizmet almalarını kolaylaştırmak amaçlı Koopbank Genel Müdürlük binamız ve şubelerimizde engelli rampaları, otoparklar, şube içi engelli asansörü ve alçaltılmış gişeler kullanmaya özen gösteriyoruz.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne engelli bireyler adına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Koopbank olarak katkı koymaktan da mutluluk duyuyoruz.” Diye konuştu

KİBRİT

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ise yaptığı konuşmada ülkede yaklaşık 6 bin engelli olduğunu, devletin bu kişilerin hayatını kolaylaştırıp, toplum içine daha fazla karışmalarını sağlaması gerektiğini ifade ederek Bakan Ataoğlu ve Koopbank yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Kibrit konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Derneğimizin sunmuş olduğu hizmetlerin sürdürülebilir olabilmesi adına çok ihtiyacımız olan bu özelliklere sahip bir aracın derneğimize kazandırılmasına neden olan Sn. Bakanımız Fikri Ataoğlu ile Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Yerli ve Müdür Kemal Ataman ile tüm Koopbank ailesine teşekkür ederim.

Derneğimize duyulan güven nedeni ile tüm banka yönetim kurulunun ve çalışanlarının gönül rahatlığı içerisinde bu bağışı yaptıklarını, dernek hizmetlerinin devamı için her zaman yanımızda olduklarını bilmek

bizlere güç vermektedir. Bu güzel güne vesile olan tüm herkese teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.