Koopbank, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile Birleşmiş Milletler tarafından her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bu yıl "Barışçıl Bir Dünya İçin Kooperatifler" temasıyla kutlanan gün kapsamında, kooperatiflerin toplumsal dayanışma, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişimdeki rolüne dikkat çekildi.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, yayımladığı mesajda, küresel ekonomik belirsizlikler, iklim krizi, sosyal eşitsizlikler ve bölgesel çatışmaların yaşandığı bir dönemde kooperatifçiliğin yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, toplumsal dayanışmanın, demokratik katılımın ve sosyal adaletin de en güçlü modellerinden biri olduğunu belirtti.

Uluslararası Kooperatifler Birliği verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kooperatif faaliyet gösterirken, 1 milyardan fazla insanın en az bir kooperatifin ortağı olduğunu ifade eden Ataman, kooperatiflerin yaklaşık 280 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin yıllık cirosunun ise 2,79 trilyon ABD dolarını aştığını söyledi.

"Kooperatif ekosistemi 105 milyar TL büyüklüğe ulaştı"

KKTC'deki kooperatifçilik hareketinin 1909 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Ataman, 2025 yılı sonu itibarıyla kooperatif bankaları ve diğer kooperatiflerin oluşturduğu ekosistemin toplam finansal büyüklüğünün yaklaşık 105 milyar Türk lirasına ulaştığını açıkladı.

Bu büyüklüğün KKTC bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldiğini belirten Ataman, kooperatifçiliğin üretimden finansa kadar ülke ekonomisinin stratejik unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

"Koopbank kooperatifçiliğin finansal gücü"

1959 yılından bu yana Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin önemli bir parçası olduklarını ifade eden Ataman, Koopbank'ın yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, üretimi ve kooperatifleri destekleyen bir kurum olduğunu söyledi. Tarım, hayvancılık, dijital bankacılık ve yenilikçi finansman alanlarında yürüttükleri çalışmalarla kooperatifçilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Uluslararası platformlarda temsil

Ataman, Koopbank'ın Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) üyeliğinin yanı sıra Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) Yönetim Kurulu'nda da görev aldığını belirterek, bu sayede Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin uluslararası görünürlüğünün arttığını ifade etti.

Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen ICBA Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Sempozyumu ile Brüksel'deki CM50 – Cooperative and Mutual Leadership Circle Liderler Zirvesi'nde Koopbank'ı temsil ettiklerini aktaran Ataman, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Ataman, "Barışçıl Bir Dünya İçin Kooperatifler" temasının, kooperatiflerin ekonomik kalkınmanın yanı sıra barışın, güvenin ve sürdürülebilir geleceğin de temel aktörleri olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, tüm kooperatif camiasının Uluslararası Kooperatifler Günü'nü kutladı.