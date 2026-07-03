Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Azerbaycan temasları çerçevesinde Bakü’de düzenlenen 1'inci Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi’nde KKTC’de son yıllarda önemli sağlık yatırımlarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, “Sağlık Yönetimi ve Uluslararası İş Birlikleri” başlıklarıyla bugün gerçekleştirilen kongrenin başkanı olarak açılışta konuşma yaptı.

Dinçyürek, sağlık alanında dünyada yaşanan gelişmelerin ülkeler arasında güçlü iş birlikleri sayesinde çok daha hızlı yayıldığını vurguladı.

Her geçen gün çok daha etkin, bilimsel ve iş birliği içinde sağlık hizmetleri sunulduğunu kaydeden Hakan Dinçyürek, herhangi bir ülkede ortaya çıkan gelişmenin, çok kısa sürede dünyanın her tarafına yayıldığını söyledi.

- “Sağlık alanında yalnızca fiziki yatırımlar yeterli değil"

KKTC’de de son yıllarda önemli sağlık yatırımlarının hayata geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, ülkede 50 yılda olmayan sağlık yatırımlarını yaptıklarını söyledi.

Dinçyürek, hastanelere, sağlık merkezlerine, teknolojik cihazlara ve hekim eğitimlerine de işaret etti.

Sağlık alanında yalnızca fiziki yatırımların yeterli olmadığını vurgulayan Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bir taraftan hastaneler ve sağlık merkezleri yapabilirsiniz. Teknolojiyi takip edip bunları kendi ülkenizin sağlık sistemine entegre edebilirsiniz. Hekimlerinizi eğitime gönderip, bu teknolojiyi daha etkin kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Fakat en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için bunlar yeterli değildir. Artık en üst düzeyde sağlık yönetimine sahip değilseniz, en etkin sağlık yönetimini hayata geçiremezseniz, yaptığınız diğer yatırımların hastaya son noktada sağlık hizmeti olarak ulaşmasında, hasta ile refakatçisinin memnuniyetinde arzu edilen noktayı yakalayamazsınız.”

Sağlık yönetiminin günümüzde sağlıkta başarının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edildiğini belirten Dinçyürek, “Dolayısıyla sağlık yönetimi artık sağlıkta başarının en önemli noktalarından biri olarak bütün dünyada kabul görmekte ve önemsenmektedir. Bu yönde tüm ülkeler kendi imkânları doğrultusunda yatırım yapmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Bakü’de düzenlenen kongrenin bölge açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, şunları da söyledi:

“Bölgede, bu coğrafyada, bu ülkede sağlık yönetimiyle ilgili ilk kez uluslararası düzeyde geniş katılımlı böylesi bir kongre yapılıyor. Bu kongrenin önemi çok büyüktür. Sizlerin varlığıyla, değerli katılımcıların, akademisyenlerin ve yöneticilerin katılımıyla bu kongre çok daha anlamlı olacaktır.”

Dinçyürek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek’in temasları kapsamında Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu Başkanı, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı ve Azerbaycan Sağlık Bakanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.