İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.
Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.
Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.