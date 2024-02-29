Güzelyurt Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan A.Ş., S.G., K.D. ve Ş.K. hakkında 5'er gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü soruşturması kapsamında tutuklanan 4 zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıktı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde saat 12.15 sıralarında, Yargıç Gülay Uğur huzurunda başlayan duruşma yaklaşık 4 saat sürdü.

Duruşmaya, polis soruşturma memuru Ortunç Özbaylı’nın dinlenmesiyle başlandı. Özbaylı, zanlıların üniversiteden sahtekarlıkla 2 milyon 129 bin TL, 111 bin 986 sterlin, 156 bin 346 Euro, 453 bin 476 dolar temin etmekle bağları olduğu yönündeki tespitleri ortaya koydu.

Özbaylı, A.Ş. ile S.G.'nin okul tarafından hizmet alınmadan bazı şirketlere yapılan ödemelerle ilgili bilgi verdi.

-"Üniversitenin bazı çalışanlarının mail ve whatsapp yazışmaları sildirildi"

Üniversitenin "Uluslararası Ofis Sorumlusu" olan A.Ş.'nin okula kaydederek ülkeye getirttiği kişilerin bazılarının kayıtlarını sildiğinin tespit edildiğini anlatan Özbaylı, zanlının komisyon karşılığı öğrenci kaydetmiş gibi gösterip sahtekarlıkla para temin ettiğini anlattı.

S.G.'nin ise üniversitenin bazı çalışanlarının mail ve whatsapp yazışmalarını sildirdiği bilgisini veren Özbaylı, zanlının evinde fatura, tahsilat makbuzları ve 10 bin dolar nakit para tespit edildiğini kaydetti. Özbaylı, S.G.'nin A.Ş. ile birlikte, tercümanlık hizmeti almış gibi fatura gösterip para temin ettiğini de belirtti. S.G.'nin okulun parası ile diş kliniğine ekipman ve kız arkadaşına 48 bin euro değerinde Range Rover marka araç aldığı bulgusunu da ortaya koyan Özbaylı, emare olarak el konulan aracın alımı için gereken 20 bin sterlinlik miktarın nasıl ödendiğinin ise araştırıldığını söyledi.

-"K.D., hizmet alınmayan 6 şirkete 19 fatura kesti, 926 bin 286 TL temin etti"

Özbaylı, K.D.'nin evi ve işyerinde yapılan aramada da birçok fatura tespit edilerek, emare olarak alındığını belirtti. K.D.'nin hizmet almadığı halde 3'ü kendisine ait olan 6 şirkete toplam 19 fatura keserek 926 bin 286 TL temin ettiğini anlattı.

-"Ş.K.'nin şirketine hizmet almadan 55 bin sterlin ve 750 bin TL ödeme yapıldı"

Güzelyurt'taki bir işyerinin işletmecisi olan zanlı Ş.K.'ye ise hizmet almadan 55 bin sterlin ve 750 bin TL ödeme yapıldığı yönünde ifadeler olduğunu aktaran Özbaylı, zanlının evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve birçok evrağın emare olarak alındığını söyledi.

Özbaylı, yeni şikayetler olduğunu, suç geliri miktarının artabileceğini, toplam 157 kişiden ifade alındığını, 54 kişiden daha ifade alınacağını ve zanlıların tahkikata olumsuz etki edebileceğini kaydederek, tümü için 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Fatma Damdelen de zanlıların tahkikata olumsuz etki edebilecekleri gerekçesiyle 8 gün ek tutukluluk talep etti.

A.Ş.'nin avukatı Fırat Merttürk, S.G. ile K.D.'nin avukatı Doğa Zeki ve Ş.K.'nin avulatı İbrahim Mısırlıoğlu ise talebe itiraz etti, zanlıların teminata bağlanarak serbest kalmalarını talep etti.

Yargıç Gülay Uğur ise, zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.