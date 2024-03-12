Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı T. A. ve YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı M. H.’nin nakdi teminata bağlanarak tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

“İltimas karşılığı ödül alma, görevi kötüye kullanma ve suç gelirini aklama” suçlarından methaldar olan zanlılar ile ilgili duruşma, Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görüldü. Duruşmada, tahkikat memuru Ortunç Özbaylı bulguları aktardı.

Özbaylı, KSTU ile ilgili 5 Şubat’tan beri yürütülen soruşturma kapsamında, YÖDAK Başkanı T.A.’nın ve YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı M.H.’nin “KSTU tarafından açılacak olan tıp fakültesi konusunun YÖDAK’ın gündemine hızlı bir şekilde alınıp görüşülüp onaylanması amacıyla para aldıklarının” tespit edildiğini kaydetti.

Üniversite tarafından T.A.’ya 3 Mart 2023’te 5 bin dolar ve 7 Mart 2023’te 5 bin dolar olmak üzere toplam 10 bin dolar; M.H.’ye ise 3 Mart 2023’te 4 bin dolar ödeme yapıldığını aktardı. Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde M.H.’ye ödenen miktarın 4 bin dolardan 8 bin dolara yükseldiğini de söyledi.

Bahse konu üniversiteye tıp fakültesi açılması için 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK’ta oy birliği ile karar alındığını da belirten Özbaylı, bu çerçevede YÖDAK’a ait bazı bilgisayarların emare olarak alındığını söyledi. Özbaylı, 8 Mart 2024’te tutuklanan zanlıların cep telefonlarının da emare olarak alındığını belirtti.

Toplam 17 kişiden ifade alındığını ve tahkikatın tamamlandığını belirten Özbaylı, zanlıların teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine Özbaylı, rahatsızlığı nedeniyle hastanede gözetim altında tutularak anjiyo yapılan v e önceki duruşmaya çıkamayan zanlı T.A.’nın dün öğle saatlerinde sağlık durumu uygun görüldüğü için hastaneden çıkarılarak karakola götürüldüğünü bildirdi.

Bulguların aktarılmasının ardından Savcı Hasan Boşnak da zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlı avukatları ise teminat talebine karşı çıkmazken, müvekkilleri hakkındaki tüm ithamları reddetti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların davaları görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 2 kefilin 1’er milyon TL kefalet senedi ve 50 bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmalarına karar verdi.

-M.H’den açıklama…

Öte yandan, YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı M. H., duruşmanın ardından Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı. M.H., hakkındaki tüm ithamları reddetti ve uğradığı “haksızlığa” karşı mücadele edeceğini söyledi.