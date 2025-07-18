Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, egemenlik ve Türkiye’nin garantörlüğünden taviz verilmemesinin en önemli kriterleri olduğunu belirtti.

Kazım And, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Egemenliğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak garantörlüğünden asla taviz verilmemesi en önemli kriterlerimizi teşkil etmektedir. Barış ve Özgürlük Bayramımızın 51'incisini kutladığımız bu mutlu günde hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır” dedi.

And, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk'ü ve Anavatan'ın çözüm yönünde ortaya koyduğu iyi niyet ve iradenin Enosis hedefinden bugün dahi vaz geçmemiş Rum ve Yunanlılar tarafında karşılık bulmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin verdiği vaat ve umutların hiç hayat bulmadığını kaydeden And, “Biz Kıbrıs Türk Halkı olarak bu acı tecrübeyi son olarak 2004 yılında tekrar edindik. Kaldırılması öngörülen izolasyonlar ve teslim edilmesi gereken haklarımız, Dünya’nın ortak veya bölgesel kurum ve kuruluş raporlarında, arşiv raflarında durmaya devam etmekte ve görmezden gelinmektedir” dedi.