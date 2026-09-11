Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, akaryakıt zammını ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin ekonomi ve maliye politikalarını eleştirerek, zamlar nedeniyle çalışanlar, emekliler ile dar ve sabit gelirliler için hayatın çekilmez hale geldiğini savundu.

Akaryakıt zammının yeni bir pahalılık dalgası yaratacağını belirten Bengihan, “Halk zamlar altında inim inim inlerken hükümet, seçimlere üç ay kala yandaşlar için yine kesenin ağzını açtı” iddiasında bulundu.

Gemi faciasının dahi fırsata çevrildiğini ve “yandaş atamalarıyla” devlet bütçesine ek külfet getirildiğini ileri süren Bengihan, iktidarını sürdürmek uğruna maliyeyi borç bataklığına sürükleyenlerin ve çocukların geleceğini heba edenlerin yaptıklarının hesabını sandıkta vereceğini kaydetti.