Polis, hafta sonu düzenlenecek motor drag yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke çevre yolunun kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek yarış nedeniyle hafta sonu 06.00-20.00 saatleri arasında Doğancı Çemberi ile Yeşilyurt Çemberi arasında kalan yol, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke eski anayolu üzerinden sağlanacak.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.