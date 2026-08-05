Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kıbrıs Vakıflar Bankası “keyfi ve hukuksuz” uygulamalar yapıldığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Binası önünde açıklama yaptı.

Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yapılan atamalarla ilgili eleştirdiği hükümeti “partizanlıkla ve seçim rüşveti için makam dağıtmakla” suçladı.

KTAMS’ın hem Toplu İş Sözleşmesi açısından Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yetkili sendika olduğunu hem de bankanın hisse senetlerine sahip olduğunu anımsatan Bengihan, olaya bu nedenden taraf olduklarını ifade etti.

Bankada keyfi uygulamalar ya da partizanca hareketler olması durumunda bankanın hissedarı olarak sorumluluk gereği dava açma hakları bulunduğunu söyleyen Bengihan, bu uygulamaları yargıya taşıyacaklarını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bankadaki yönetim kurulu üyelerinin keyfi kararlar alarak çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını da savundu.

Bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı'nın bankanın Genel Müdürü olduğunu söyleyen Bengihan, şimdiki yönetim kurulu başkanının da iç sistemler müdürü olması için çalışma yapıldığını belirtti.

Bengihan, bu düzenleme için bankada yapılan referandumda 59 çalışan karara "evet" derken 94 çalışanın buna karşı çıktığını söyledi.

Yönetim kurulunun bunun üzerine “göstermelik münhale” çıktığını savunan Bengihan, genelgeyle perşembe saat 14.00'te çıkılan münhalin cuma günü saat 14.00'te bitirildiğini belirtti.

Söz konusu münhale yedi tane genel müdür yardımcısı olma hakkı kazanan müdürün başvurduğunu kaydeden Güven Bengihan, ancak münhal sonrasında ne sınav ne de mülakat yapıldığını, kararın da münhalin kapanmasından iki saat sonra açıklandığını savundu.

“Şahıslarla hiçbir sıkıntımız yok" diyen Güven Bengihan, "Sıkıntımız toplu sözleşme, organizasyon şeması ve yönetmeliklere keyfi davranmalarıdır.” dedi.

Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası yetkilileri ile görüştüklerini de söyleyen Bengihan, söz konusu terfinin onaylanmaması çağrısında bulundu. Bengihan, Merkez Bankası’nın söz konusu kararı onaylaması durumunda yargıya başvuracaklarını yineledi.

Bengihan, “Bu atamalar yapılsa da üç-dört ay sonra gelecek olan hükümet yasalara aykırı olarak yapılan bu atamaları durdurmak zorunda kalacak. Fırsat eşitliğine aykırılık var.” dedi.

Güven Bengihan, açıklamasında önceki dönemlerde de Güzelyurt’ta benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek, iki yıl önce Vakıflar Bankası'nın Güzelyurt şube müdürlüğü için münhale çıkıldığını ancak sınav yapılmadığı için işlemi iptal ettirdiklerini dile getirdi.

Kalkınma Bankası'nda da benzer bir süreç yaşandığını savunan Bengihan, emekliliğine az bir süre kalan birinin genel müdür yardımcısı yapılmak istendiğini savundu.

Güven Bengihan bunun da karşısında olduklarını belirterek, süreci takip ettiklerini kaydetti.

Bugün sendikanın hukukçularıyla toplantı yapacaklarını belirten Bengihan, konuyla ilgili dava dosyalanacağını, dava günüyle ilgili bilgiyi basınla paylaşacaklarını söyledi.