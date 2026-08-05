Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Mehmetçik Üzüm Festivali’nin yalnızca bir kültür etkinliği değil üretimi, dayanışmayı ve Kıbrıs Türk halkının köklü değerlerini yansıtan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Ülkenin daha fazla üretime ve hizmete odaklanması gerektiğini belirten Öztürkler, “İç çekişmelerle değil, üretimle, icraatla ve ülkeye hizmet anlayışıyla yol almalıyız. Üreten toplumlar her zaman kazanır." dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 64’üncüsü düzenlenen ve pazar güne kadar sürecek festivalin açılış törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Öztürkler, üretimin bir toplumun en büyük gücü olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kültürüne, geçmişine ve toprağına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Öztürkler, “Ne kadar üretirseniz o kadar saygı görürsünüz. Buradaki stantlarda insanlarımızın üretme azmini, toprağına, kültürüne ve geçmişine sahip çıkışını görüyorum. Bu bölge üretiyor, kalkınıyor ve her geçen gün daha ileriye gidiyor.” dedi.

Festival öncesinde bölgedeki köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Öztürkler, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin son dönemde hayata geçirdiği yatırımların dikkat çekici olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya teşekkür eden Öztürkler, gerçekleştirilen hizmetlerin doğrudan insana yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Ülkenin daha fazla üretime ve hizmete odaklanması gerektiğini belirten Öztürkler, “İç çekişmelerle değil, üretimle, icraatla ve ülkeye hizmet anlayışıyla yol almalıyız. Burada birlik, beraberlik ve dayanışmayı görmek bizleri mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Festivallerin Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli etkinlikler olduğunu kaydeden Öztürkler, bu organizasyonların halkın adadaki varlığını, kültürünü ve ev sahibi kimliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Öztürkler, festivalde Filistinli katılımcıları görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, dünyada insan hakları ve hukukun egemen olduğu bir düzen kurulması temennisinde bulundu.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Öztürkler, uluslararası toplumun daha güçlü dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, festivalin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, belediye meclisi üyeleri, bölge halkı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sponsorlara plaket takdim edildi.